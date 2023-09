Come più volte ha ripetuto Massimiliano Allegri, l'obiettivo della Juve è la qualificazione in Champions League. Sulla stessa linea anche Cristiano Giuntoli, che a Repubblica ha parlato così della questione: "Per il nostro obiettivo dichiarato le rivali sono Atalanta, Fiorentina, Lazio, Roma. Poi ci sono Napoli, Milan e Inter che sono avanti rispetto a noi, perché il loro progetto è partito molto prima".