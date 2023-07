Definire casuale la presenza di obiettivi comuni tra Juve e Napoli dopo il passaggio in bianconero di Cristiano Giuntoli, ancora da ufficializzare, diventa forse un puro esercizio di stile. Resta il fatto che il club bianconero sul mercato si sta ritrovando a dover sfidare il Napoli su più tavoli del calciomercato. Tra obiettivi primari per il presente e altri per il futuro, passando per tutta una serie di piani b che potrebbero anche scaldarsi a stretto giro di posta. Giocatori da tempo nel mirino della Juve ma che lo sono stati e lo sono ancora anche per quel che riguarda il club campione d'Italia. In ogni reparto. Una doppia lista piuttosto lunga e affollata, da cui si possono individuare alcuni nomi particolarmente d'attualità: è in attacco che si preannuncia bagarre, perché se il Napoli si trovasse a dover fare a mano di Victor Osimhen allora andrà dritto per dritto su due obiettivi dichiarati della Juve, che potrà far entrare nel vivo la propria macchina però solo dopo l'eventuale cessione di uno tra Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Il riferimento è quindi a Rasmus Hojlund dell'Atalanta ma anche a Jonathan David de Lille. Non sono loro però gli unici giocatori nel mirino sia della vecchia che della nuova società di Giuntoli.Scopri tutto in galleryBALDANZITra i gioielli dell'Empoli non c'è solo Fabiano Parisi, anche se almeno un altro anno è destinato a restare in Toscana pure Tommaso Baldanzi è nel mirino sia di Juve che Napoli. Trequartista puro e giovane di grande prospettiva, merce rara. E ambita.DAVIDOcchi in Ligue1, sempre di più. E lui rappresenta qualcosa di molto simile al giocatore più ambito su scala internazionale, con il Lille che si sfrega le mani e parla con quei club capaci di fare affari nei tempi e nelle modalità gradita. Napoli e Juve, ci sono.HOJLUNDPiace a tutti, lo vogliono in tanti. La Juve si è mossa in anticipo, questo non è bastato per evitare un'asta internazionale. Numero 9 in caso di cessione dei rispettivi numeri 9.KOOPMEINERSLa Juve ha scelto di puntare tutto su Sergej Milinkovic-Savic. Non è facile. E allora prepara l'alternativa, una già seguita dal Napoli in tempi non sospetti: Teun Koopmeiners dell'Atalanta.PARISILe ultime parole di Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, non devono spaventare o distrarre: Fabiano Parisi resta nel mirino di Juve e anche Napoli. Che prima però devono riuscire a fargli spazio.SCALVINIIl Napoli ha già un buco grande così in difesa, la Juve potrebbe averlo. E Giorgio Scalvini rappresenta un investimento che vorrebbero effettuare entrambe.