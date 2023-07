Cristianoè già operativo da alcuni giorni, ma con la nomina ufficiale come responsabile dell'area sportiva della Juventus, si trova ad affrontare una serie di impegni nelle prossime settimane, fino alla partenza per la tournée negli Stati Uniti. Sarà la prima volta che il dirigente si troverà a lavorare all'estero, dopo aver trascorso gli ultimi ritiri estivi in Italia con Carpi e Napoli. In queste due settimane, dovrà gestire le attività di mercato a distanza, un aspetto non banale considerando gli incontri e le decisioni da prendere. Lo scorso estate, ad esempio, Federico Cherubini non ha seguito la squadra durante il pre-campionato per risolvere la questione Ramsey e altre questioni. Lo riporta Gazzetta.