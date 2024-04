Juve, le ultime sul futuro di Allegri

Dopo quello che si è confermato essere un anno di transizione con manovre volte sostanzialmente a sistemare i conti, per Cristianosi avvicina il tempo delle scelte tecniche, quelle per cui la proprietà dellaha deciso di puntare su di lui con un contratto quinquennale. Come scrive Tuttosport, le recenti parole di Johnrappresentano quindi un potente attestato di fiducia nei confronti del dirigente, ma anche un messaggio per placare pruriti interni mai sopiti che, tra l'altro, non pone veti su eventuali avvicendamenti che prevedano esborsi, compreso quello relativo alla panchina.Al di là delle parole "ufficiali", infatti, non è un segreto che la posizione di Massimilianosia in bilico, tanto che ora in società sono sempre di più coloro che dicono di no all'ipotesi di confermarlo per un'altra stagione, fino alla fine del contratto. Poi, comunque, che la transizione possa compiersi in un solo anno è tutt'altro che scontato. Ma la sensazione, ora più condivisa, è che non si possa fare altro che cambiare.