"Nello staff ci sono persone come Aldo Dolcetti, scienziato del calcio, Marco Landucci, Simone Padoin, solo per fare alcuni nomi. Magnanelli ha sostituito Bianco portando delle idee interessanti, indubbiamente, ma chi detta le linee guida è Allegri", così Cristiano Giuntoli ha parlato dello staff della Juve nell'intervista rilasciata a Repubblica. In queste settimane infatti si è parlato molto dell'impatto di Magnanelli nelle scelte della squadra.