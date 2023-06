Ostacolo dopo ostacolo: tutti superati. E così, il "trasferimento" - come quello di un calciatore, per certi versi - didal Napoli alla Juventus sta per concludersi questa settimana. Dopo una lunga battaglia con il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo è riuscito a ottenere il suo obiettivo. Secondo quanto riportato anche da Calciomercato.com, Giuntoli ha deciso di rinunciare non solo all'ultimo anno di contratto con il Napoli (fino a giugno 2024), ma anche ai bonus premio e ai salari arretrati di questa stagione che gli spettavano. Questa scelta gli ha garantito il via libera per unirsi al nuovo progetto della Juventus a Torino, che arriverà proprio in questi giorni.Per quanto riguarda il Napoli, De Laurentiis ha deciso di non nominare un nuovo direttore sportivo al posto di Giuntoli. Ha invece deciso di dare fiducia a figure già presenti nella dirigenza come l'amministratore delegato Chiavelli, i responsabili dello scouting Micheli e Mantovani, e ha promosso Antonio Sinicropi, suo genero e laureato a Coverciano come direttore sportivo, dall'area marketing. Antonio Sinicropi è anche il compagno di Valentina, la secondogenita del presidente.E alla Juve? Beh, Giuntoli dovrà intanto sciogliere il nodo più spinoso: quello relativo a Rabiot. Si attende una risposta da parte del francese, ogni giorno più vicino o più lontano dai bianconeri. Ecco: si ragiona per sensazioni, e dopo il 30 giugno si avranno certamente più certezze. Del resto, manca già pochissimo all'inizio della prossima stagione: appena due settimane e la storia si ripeterà. Stavolta con un diesse in più, a stretto contatto con Giovanni Manna.