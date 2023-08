Cristianonegli scorsi giorni sarebbe dovuto partire in direzione, chiaramente per trattative di calciomercato che si sta infiammando sempre di più. Viaggio che però è stato rimandato. Il nuovo ds bianconero avrebbe dovuto sondare la situazione con ilper Timothy, noto obiettivo di mercato. Inoltre avrebbe dovuto anche capire quali club di Premier League fossero interessati ad alcuni bianconeri. Si pensi a Federico, notoriamente molto apprezzato nel massimo campionato inglese, oppure ad Andreafinito nel mirino del Nottingham, anche Fabiogodeva di estimatrici.Il motivo principale riguarda Romelued il Chelsea.La Juventus vorrebbe mettersi in una posizione favorevole per Romelu Lukaku.che vorrebbe trovare una quadra per la sua cessione, risulta per i Blues quasi un problema. Diversamente invecea Torino. Proprio per questo non vorrebbe svalutare il bomber serbo. Dagli uffici della Continassa infatti ci si aspetta che la proposta effettiva, venga recapitata dai Blues e non che sia Madama a dover effettuare un ulteriore passo verso il club londinese. Proprio per questo il viaggio di Giuntoli è stato rinviato a data da destinarsi.Quindi, Giuntoli resta a Torino, almeno per ora, in attesa che sia il Chelsea a muovere qualche passo.