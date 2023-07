La firma di Cristiano Giuntoli come nuovo dirigente della Juve potrebbe arrivare mercoledì. I legali sono infatti a lavoro per definire gli ultimi dettagli del contratto come rivela Tuttosport. Da mercoledì anche la Continassa tornerà a rianimarsi e per questo potrebbe essere quella la data in cui sarà ufficiale il suo approdo in bianconero.