Giuntoli prima di PSV-Juventus a Sky: 'Conti? Siamo messi abbastanza bene'

PSV-Juventus: le parole di Giuntoli

Le parole di CristianoSky prima di PSV-Juventus: "Italiane eliminate? Da una parte ci riempe di grande responsabilità per portare avanti il movimento in europa, sappiamo che sono partite difficili in europa, tutte finali, concentrati su quello che dobbiamo fare"."Si onestamente stiamo pensando di passare il punto dal punto di vista sportivo, per i conti siamo messi tra virgolette abbastanza bene, stiamo limitando tante spese, stiamo crescendo dal punto di vista tecnico con ragazzi giovani, bilanciando competitività e sostenibilità e siamo sulla strada giusta".

"Sinceramente non ci sono stati ultimamente dei contatti ma ci sono grandi rapporti tra i due club, ragazzo ha una grande volontà di rimanere con noi, noi di tenerlo quindi siamo molto fiduciosi per il futuro".