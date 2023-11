Cristiano, a DAZN, parla così prima di Fiorentina-Juve."Volevo rappresentare la vicinanza del club nei confronti di chi è stato alluvionato. Mancanza di persone, siamo dispiaciuti. Siamo vicini. Grande emozione questa sera da parte nostra e mia in particolare. Pensiamo al calcio, di fare una grande partita, di lottare su ogni pallone"."Strappo alla classifica? Noi sinceramente ci guardiamo indietro e puntiamo al quarto posto. Sarebbe importante fare punti per avere margine di distacco dalle avversarie"."Confronto? No, non c'è stato bisogno. Il ragazzo è uscito dispiaciuto. Poi è andato in panchina, c'è serenità. Il mister gli dà fiducia".