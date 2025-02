Giuntoli pre Como-Juventus: 'Kolo? Opportunità. Su Cambiaso solo un interesse non concretizzato'

Cristiano, a DAZN, parla così pre Como-Juventus."Abbiamo avuto un periodo molto delicato, difficile, sotto numero in difesa per tanto tempo, abbiamo cercato di sopperire con questi inserimenti. Ci daranno una grande mano"."Si è pensato al risultato immediato? Abbiamo cercato di essere vigili, c'era quest'opportunità, colta al volo. Contenti di Kolo, può giocare punta ed esterno, con tutti. Siamo molto contenti"."C'è stato un interessa da parte di un club importante in Inghilterra e non si è concretizzato. Niente di così strano. Ci sono tanti giovani che hanno avuto grande interesse, ma ce lo teniamo stretto e siamo contenti che sia rimasto".

"Nelle altre competizioni? Dobbiamo pensare partita dopo partita, ma la Juventus ha il dovere e la voglia di fare il massimo, di andare avanti e di fare il massimo".