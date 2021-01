Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro la Fiorentina, soffermandosi anche sulla questione positivi in casa partenopea: "La positività di Fabian Ruiz? E' una situazione che stanno vivendo tutte le squadre. Non siamo contenti, ma è una cosa che va accettata”



“La gestione di Gattuso anche extra-campo? Rino ha una gestione classica, bastone e carota. E' molto esigente con se stesso e di conseguenza anche con la squadra. Non mi stupiscono questi suoi atteggiamenti a volte dure a volte morbidi, fa parte del suo modo di essere”. “Obiettivi? Noi riteniamo che la squadra sia in linea con i nostri obiettivi, vogliamo tornare in Champions. E' un'annata particolare, ma è così per tutti: ci vuole equilibrio e grande calma nell'affrontare vittorie e non vittorie, alla fine tireremo le somme”.



“Le parole del ds del Marsiglia su Milik? C'è una trattativa in corso con il club. Stiamo lavorando, vedremo chi avrà più pazienza. E' una minaccia? Nono. C'è un grande rapporto con il club con cui stiamo lavorando e anche con Arek, stiamo valutando un po' di cose".