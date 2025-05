Giuntoli, ma non solo: anche i suoi uomini di fiducia Pompilio e Stefanelli lasceranno la Juventus

Getty Images

, i titoli di coda sono pronti a scorrere. Dopo soli due anni l'avventura del dirigente toscano, arrivato in qualità di Football Director, volge al termine. A 'condannarlo' un operato tutt'altro che soddisfacente che sorpreso e deluso proprio perché su di lui la Juventus aveva investito tantissimo, affidandogli il pieno controllo del progetto Juve, con un contratto di 5 anni dai sentori di pieni poteri.E invece non è andata così. O meglio, è andata proprio come non ci si sarebbe mai aspettato. Errori, tanti, su ogni fronte: mercato, comunicazione, gestione. Componenti vitali e fondamentali per la salvaguardia di un club che mira a obiettivi massimali come sapientemente racconta la storia della Juventus.

L’addio di Giuntoli, tuttavia, non sarà l'unico. Con il licenziamento comunicatogli direttamente da John Elkann, arriverà conseguentemente il sollevamento dall’incarico anche di Giuseppe Pompilio e Stefano Stefanelli. In altre parole i suoi uomini di fiducia, portati alla Continassa proprio da Giuntoli, e che avrebbero dovuto rappresentare le colonne portanti di questo progetto, evidentemente naufragato.