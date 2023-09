Cristiano, dirigente della Juventus, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Lazio, partendo dal rientro dei giocatori e dal nodo Paul Pogba: "E' una situazione spiacevole, ma ho visto i ragazzi molto bene e concentrati, si sono presentati bene al rientro. Siamo molto fiduciosi e sereni.- Ripeto: è una situazione molto spiacevole, aspettiamo gli esiti finali, poi decideremo insieme all'agente del giocatore il da farsi.- A noi non piace parlare al di fuori delle sedi opportune di certe cose e non commentiamo gli altri. Siamo convinti di aver rispettato tutti i nostri tesserati e, soprattutto, le regole.- Sentito? No, lo ringrazio per le parole, ho passato anni bellissimi, ma io sto pensando alla Juventus e al bellissimo rapporto che ho con l'allenatore e lo staff, è quello che penso adesso".