. Può essere questo il vero nome per il dopo Pogba. Con la possibile squalifica del Polpo, infatti, sta scalando rapidamente posizioni nella classifica dei profili graditi a Cristiano Giuntoli per rinforzare il centrocampo della Juve. Classe 2001 del Borussia Moenchenglabdach piace agli allenatori per la sua intelligenza tattica fuori dal comune e piace anche a Max Allegri, oltre che a Giuntoli.Preso dal Tolosa per 8 milioni di euro, piaceva anche al Milan che aveva lavorato per mesi con gli agenti del giocatore prima dell'assalto del Borussia Moenchenglabdach. Titolare, grande protagonista e presenza fissa, è entrato anche nel mirino del Liverpool, che lo sta seguendo da diverso tempo. Come riporta calciomercato.com, la Juve si è già informata sui costi dell’eventuale operazione considerando che ora per convincere il club tedesco servirebbe un assegno da 24/25 milioni di euro. Giuntoli prende nota, ma già lo conosceva bene.