Giuntoli a Sky prima di Venezia-Juventus: 'Abbiamo le idee chiare, faremo interventi mirati. Con o senza Champions'

AFP via Getty Images

Venezia-Juventus, le parole di Giuntoli

Le parole dia Sky prima di- "Importante a prescindere, dal punto di vista economico e del prestigio. Ma siamo la Juventus, abbiamo le idee chiare: è stato un anno difficile ma è stata un'impresa essere qui stasera, siamo consci che la squadra possa avere grandi potenzialità e con qualche ritocco mirato può tornare a essere molto competitiva"."Vogliamo fare il Mondiale con Tudor e poi scegliere con calma, siamo molto contenti di lui. Stiamo facendo rientrare Kostic e Rugani, abbiamo tanti infortunati. Stiamo parlando anche con i club di appartenenza di Kolo e Renato Veiga, per Conceicao siamo già ok. Vogliamo fare bella figura al Mondiale. I ragazzi avranno un po' di riposo e poi si partirà per questa nuova avventura".

- "A prescindere vogliamo fare interventi mirati, quello che vogliamo fare sulla squadra non cambia a seconda della Champions".