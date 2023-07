L'ex presidente delStefanoha parlato ai microfoni de Il Corriere della Sera di Cristiano, che per primo lanciò come direttore sportivo.- "Io lo scelsi, ma i meriti sono tutti di Cristiano, uno che lavora 24 ore su 24".– "Sì, a Cristiano devi solo dire quanto ha di budget, e poi lasciarlo fare. Mi ripeteva che il mondo del calcio è pieno di giocatori, ma che devi trovare quelli più consoni al gioco dell’allenatore. Questa è la chiave. Magari uno può apparire meno bravo, agli occhi di altri addetti ai lavori, ma forse è più adatto alla squadra che stai costruendo".– "Lavora 24 ore al giorno, guarda partite, video. E se nota un giocatore, si fida dell’intuito, pochi dubbi: altro che algoritmi. E ha un’attenzione maniacale, per ogni cosa".– "Ne sono sicuro"."Non entro nel merito, ma lui non è un mangia-allenatori, anzi. Il più delle volte ero io a insistere, e lui magari diceva: «Ma no, aspettiamo, non è il momento»".