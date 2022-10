Il ds del Napoli Cristianoha parlato a Dazn: "Abbiamo sensazioni positive in quest'avvio, ma bisogna sempre migliorarsi. Anche nelle grandi partite c'è qualcosa che non è andato e credo che il mister stia valutando tante cosine per crescere e migliorare"."Volevamo creare una squadra con motivazione, competitività e gioventù. E per adesso sta andando bene. Sui rinnovi stiamo valutando con calciatori che scadono nel 2024 o nel 2025, dei ragazzi che rimangono volentieri. Che hanno accettato dall'inizio il progetto Napoli e credo che vogliano continuare a farlo".