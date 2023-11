La Juventus ha messo nel mirino Patrick. Come riporta la Gazzetta, i bianconeri sono sulle tracce del terzino danese classe 2004 di proprietà del Lecce. Corvino l'ha preso per 200mila e lui ha già mostrato di valere molto di più. Dodici 12 presenze, 10 in Serie A e due in Coppa Italia e un totale di 421 minuti giocati. Così sta scalando le gerarchie e così rinnova le sue ambizioni, tra cui quelle di raggiungere un posto nella Nazionale della Danimarca.