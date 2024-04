Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

Il direttore sportivo della Lazio, Fabiani, ha affrontato diversi argomenti importanti durante un'intervista a 'Lazio Style Radio', compresi i futuri di giocatori come Luis Alberto, Felipe Anderson e Zaccagni. Tuttavia, ha anche pronunciato una frase che ha destato preoccupazione tra i tifosi della Juventus."Nel calcio non contano i soldi ma le idee. A Torino parlavo con Giuntoli, mi ha detto 'non so se ce la faccio in due-tre anni a rimettere a posto le cose. Noi dobbiamo capire una cosa, e lo dico ai tifosi: noi siamo sul posto di lavoro per migliorare le cose, per invertire il concetto di cui parlavo prima". Queste, le parole di Fabiani raccolte dalla radio ufficiale e dai canali del club biancoceleste.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!