Nella conferenza stampa odierna, Cristiano Giuntoli ha commentato anche il prolungamento di contratto di Adrien Rabiot.'Ci tengo a precisare, io sono arrivato ora ma il club si è già mosso in maniera straordinaria in giugno. Non era così semplice e scontato confermare Rabiot, tra i migliori al mondo, titolare della Francia; ha preso Weah che ha grande prospettiva e talento'.