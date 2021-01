Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della sfida contro il Cagliari, soffermandosi sul futuro di Arek Milik: "In questo momento non ci sono situazioni particolari. Milik? Sappiamo che l'entourage sta parlando con qualche club, sperando ci porti qualche soluzione che vada bene anche alla società. Noi pensiamo che in questo momento la rosa sia completa, sperando di recuperare presto gli infortunati. Oggi mancano Osimhen, Mertens, Koulibaly. Dobbiamo recuperare qualche elemento, ma la rosa è all'altezza dei nostri obiettivi".