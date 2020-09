Nel prepartita di Napoli-Genoa, il direttore sportivo del club partenopeo Cristiano Giuntoli si è soffermato sul futuro di Arek Milik, ex obiettivo di mercato della Juventus e fuori dai piani del Napoli: “Osimhen è un'idea che nasce dal fatto che volevamo un attaccante di profondità, Milik non voleva rimanere, così abbiamo preso lui e Petagna. Il mercato è ancora aperto, siamo fiduciosi di chiudere un'operazione vantaggiosa per noi e per il polacco”. L’Everton ha mostrato un timido interesse per il polacco, e il possibile trasferimento libererebbe Kean in direzione Juventus.