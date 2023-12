Oltre agli evidenti benefici sul versante finanziario, la massiccia campagna di rinnovi contrattuali alla, che coinvolge giocatori dal calibro di, passando per, ha l'obiettivo di consolidare e garantire continuità a un gruppo che sta dimostrando un rendimento eccellente sul campo. Massimiliano, allenatore della squadra, ha enfatizzato più volte durante la stagione la notevole crescita di, un punto chiave nel panorama della rosa bianconera, essendo l'unico giocatore ad aver disputato tutti i minuti finora.Rispetto alla passata stagione, il difensore centrale brasiliano ha mostrato un evidente sviluppo. Allegri ha commentato: "Pare avere un’altra postura anche quando è in possesso della palla - le parole di Max -. Ovviamente non è davvero così, ma è la sensazione che ti dà perché ha tutta un’altra sicurezza". Questa crescita evidenzia il progresso sia tecnico che mentale di Bremer, il quale, con il passare del tempo, sembra aver assimilato appieno il peso e la responsabilità che comporta indossare la maglia della Juventus.Al di là delle abilità calcistiche, l'esperienza di vestire la maglia bianconera richiede tempo e adattamento. Bremer sembra aver superato questa fase di adattamento, dimostrando di aver assimilato gli elementi distintivi della cultura e delle aspettative della squadra. Il fatto che sia diventato un elemento chiave, giocando regolarmente e mostrando sicurezza nelle sue azioni, è un segnale evidente del suo progresso e della sua maturità.La campagna di rinnovi contrattuali, dunque, non solo ha un impatto tangibile sulle finanze del club,. Con giocatori come Bremer in prima linea, la Juventus sembra ben posizionata per affrontare le sfide future mantenendo un equilibrio tra talento individuale e coesione di squadra.