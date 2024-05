Cristianoha parlato ai microfoni di Mediaset prima della finale ditra- "Una grandissima emozione, coronamento di un'annata importante. Dopo la Champions i ragazzi hanno raggiunto anche la finale, vogliamo fare una bellissima figura e provare a vincere".- "Non stiamo pensando al mercato, è ovvio che dovremo organizzarci. Dobbiamo fare i conti con il mister, avremo modo di organizzare il futuro".- "Vincere è sempre importante, sarebbe motivo di soddisfazione, vincere aiuta a vincere e darebbe la linfa necessaria per credere in un progetto".- "Un bravo calciatore, l'Atalanta ne è piena, ma voglio parlare più dei nostri. Non vogliamo pensare al mercato, il focus è su stasera".