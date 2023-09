Le parole di Cristianoa Sky Sport:MERCATO - "Siamo molto contenti, abbiamo in un anno un buon cambiamento. Abbassata l'idea, inserito ragazzi giovani e validi come Cambiaso e Weah, ha ritrovato Milik, ha ritrovato speriamo Vlahovic e Chiesa, speriamo Pogba. Si sono fatte cose importanti per il bilancio, siamo fiduciosi per fare il massimo".TRATTATIVE SFUMATE - "Due operazioni importanti su due giovani, abbiamo recuperato le condizioni di Vlahovic e Chiesa, siamo contenti degli attaccanti. Abbiamo portato in prima squadra, in pianta più o meno stabile, Huijsen e Yildiz, c'è Nicolussi rientrato. Cerchiamo di trovare risorse nei giovani, merito di un club che fa questa politica. Siamo attenti al giusto equilibrio sostenibilità-qualità. Questo piano piano stiamo cercando di farlo, ci vuole tempo. Siamo fiduciosi, siamo un blocco unito, siamo la Juventus, semplicemente".CHIESA - "Un ds deve condividire con l'allenatore il quotidiano e noi lo facciamo. Sono tecniche che dovete chiedere all'allenatore. E' un grande calciatore da attaccante o da esterno e siamo contenti di averlo".SOSTENIBILITA' - "Molte volte la sostenibilità può andare d'accordo con la qualità e noi cerchiamo questo. Crediamo di avere un gruppo di ragazzi validi, poi vedremo quale sarà il nostro massimo. Darà serenità al futuro del club la sostenibilità. Stiamo facendo un grande lavoro e siamo contenti".IL MASSIMO - "Scudetto? Noi vogliamo tornare in Champions, il nostro ovlere. Il resto non ci poniamo limiti ma questo é l'obiettivo. Non possiamo fare voli pindarici, lotteremo, vogliamo fare il nostro massimo. La Juve deve giocare la Champions".SCIREA - "Un ricordo a Gatenano Scirea,un punto di riferimento di serietà e lealtà. Un grande giocatore e uomo".