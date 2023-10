”. Questo uno stralcio dell’intervista di Cristianoche, in settimana, tanto ha fatto discutere. Parole che, però, di fatto blindano il tecnico livornese, almeno fino al termine della stagione.Dopo la fiducia iniziale e i progressi visti nelle prime partite della stagione, però, per i tifosi dellaMassimilianotorna ora in dubbio, al punto che si rilegge circolare sui social l’hashtag