L'era del calcio mercato globale ha portato molte innovazioni e possibilità di trattative da qualsiasi parte del mondo. Tuttavia, ci sono momenti in cui è indispensabile muoversi di persona per stringere accordi e consolidare relazioni. Ed è esattamente ciò che sta facendo, direttore sportivo della Juventus, nel suo programma di lavoro.Fin dall'inizio,ha programmato un rientro anticipato dagli Stati Uniti rispetto al resto della squadra e della delegazione societaria della Juventus. Questa scelta è motivata dalla preziosa opportunità di. Dopo la seconda amichevole con il(che per la Juve sarà la prima dopo il forfait del Barcellona),, con una prima tappa a Londra. Il principale obiettivo di Giuntoli durante questo viaggio è definire l'affare per il trasferimento di Romelu. La Juventus è determinata a portare il giocatore a Torino, che avvenga o meno la cessione anticipata di Dusan Vlahovic. L'idea di regalare Big Rom a Max Allegri è stata presa tempo fa, e ora si sta lavorando per accontentarlo anche senza una cessione di alto valore come quella di Vlahovic. La trattativa è difficile, ma non impossibile. Se i termini sono già stati definiti con, il nuovo accordo col Chelsea rimane un, poiché la Juve tenterà la via delsenza il margine di manovra garantito dalla cessione di un grande giocatore come Vlahovic.