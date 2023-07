Una scelta di cuore, d'amore, quella fatta da Cristianoche ha interrotto con un anno di anticipo il suo contratto con ilper trasferirsi immediatamente a Torino, alla Juventus. Come riferisce il Corriere dello Sport però non è stato semplice convincere Aurelio De Laurentiis ad interrompere con una stagione di anticipo il loro rapporto. Attorno ad aprile infatti Giuntoli avrebbe chiamato ADL comunicandogli la sua volontà di trasferirsi all'ombra della Mole. Da lì si è dovuta studiare una strategia per liberare il ds.Giuntoli, pur di trasferirsi a Torino, i ha dovuto firmare la liberatoria per i compensi ancora non goduti (tre mensilità, pari a 390mila euro circa. Ha ignorato il premio Scudetto, pari a 500 mila euro. Per un totale di 890 mila euro lasciati sul tavolo per liberarsi dal club partenopeo. Ieri mattina poi Maurizio Scanavino avrebbe chiamato Aurelio De Laurentiis per mantenere i rapporti tra i club e per facilitare l'uscita di Giuntoli dal Napoli, riuscendoci.