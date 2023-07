Nel mondo del calcio moderno, dove le dinamiche di mercato e i cambiamenti di allenatori possono sconvolgere le squadre da un giorno all'altro, c'è un uomo che sembra rimanere sempre impassibile: Cristiano, direttore sportivo della, ieri ufficialmente presentato in conferenza stampa. Calma con cui ha gestito anche una domanda spinosa sulla decisione di proseguire su Massimiliano. "L'anno scorso è stato straordinariamente difficile - le sue parole -. Una persona del suo livello (Allegri, ndr), della sua caratura... è stato ideale avere un uomo della sua caratura. Sono arrivati terzi, non dimentichiamo che la Juve ha fatto un'annata importante, un percorso importante.. Pensiamo che per ottenere i grandi risultati ci voglia talento, mentalità e disciplina. Siamo sicuri che è il piùdi tutti, stra-sicuri".La verità è che Giuntoli non ha mai avuto tanti dubbi sulla permanenza di Allegri, certamente anche per il ricco contratto che lega il tecnico alla Juventus. Come riportato da Tuttosport all'impazzare delle voci sul nuovo Sport Director, Allegri è stato visto ancora come l’uomo giusto per la rinascita. Perché, come sostiene Giuntoli, "non può mica essere diventato scarso tutto d’un colpo". Per il diesse resta un vincente (e uno juventino).