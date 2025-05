Giuntoli saluta la Juventus: da Huijsen a Kelly, tutti gli errori sul mercato

AFP via Getty Images

Si avvia verso un mesto finale l'avventura dialla. Al Football Director bianconero è stato infatti comunicato il licenziamento da parte dell'ad di Exor John Elkann, proprio a ridosso dell'evento che ha commemorato le vittime dell'Heysel a 40 anni di distanza da quella notte tragica in Belgio.Giuntoli, dunque, vede chiudersi il proprio mandato in bianconero dopo appena due stagioni, nonostante un contratto valevole fino al 2028. Tra i capi d'accusa, costati caro al dirigente, toscano ci sono evidenti errori di comunicazione e di gestione del progetto, ma soprattutto tante operazioni di mercato rivelatesi fallimentari o comunque nettamente al di sotto delle aspettative.

Gli oggetti misteriosi Alcaraz e Djalò

Da Huijsen a Kelly

Koop, Nico e Douglas: un flop da 150 milioni

Il caso Conceicao e gli altri prestiti

Si parte, riavvolgendo il nastro, dalla stagione 2023/24. Nel mercato di gennaio, la Juventus mette nel mirino qualche rinforzo per provare a giocarsela fino in fondo con l'Inter in chiave Scudetto. La finestra di riparazione, però, porta a Torino due autentici oggetti misteriosi: Tiago Djalò, difensore in scadenza col Lille, e Carlos Alcaraz, centrocampista del Southampton.Morale della favola, i due con Massimiliano Allegri al timone non vedranno mai il campo e a fine stagione sarà separazione: con Allegri, sì, ma anche con i due giocatori. Djalò viene spedito in prestito al Porto, mentre Alcaraz, arrivato in prestito, fa rientro al Southampton.Tra le operazioni portate a compimento da Giuntoli si può tracciare una linea temporale che va da Dean Huijsen fino a Lloyd Kelly. Giocatori agli antipodi, ma legati da un filo conduttore piuttosto evidente. Per quanto riguarda Huijsen, la Juventus ha ceduto il gioiellino difensivo per appena 18 milioni al Bournemouth. Una scelta che ha destato da subito parecchie perplessità, poi confermate dalla recente cessione del ragazzo classe 2005 al Real Madrid per la bellezza di 60 milioni di euro. Tradotto: un errore imperdonabile.Per un difensore che va, c'è un difensore che viene ed è il caso di Lloyd Kelly. Il centrale inglese, classe 1998, è arrivato a gennaio all'ultimo giorno di mercato per una cifra piuttosto elevata, superiore ai 20 milioni, spesa nei confronti di un ragazzo che solamente pochi mesi fa era di fatto libero e quindi prendibile a zero. Giocatore che, manco a farlo apposta, si era svincolato proprio da quel Bournemouth che era riuscito a mettere le mani su Huijsen. Per la serie, oltre al danno la beffa, con gli inglesi a godersi una lauta plusvalenza e per la Juve, oltre ad aver perso un talento generazionale, soltanto le briciole.L'estate del 2024, però, passerà alla storia per la maxi spesa sostenuta da Giuntoli per portare a Torino Teun Koopmeiners (60 milioni), Douglas Luiz (costato 50) e Nico Gonzalez, strappato alla Fiorentina per 40 milioni di euro. Investimenti pesanti, onerosi, per nulla ripagati da un rendimento a dir poco scadente. Koopmeiners sarebbe dovuto essere il fiore all'occhiello del nuovo progetto e invece è naufragato in un limbo senza fine tra infortuni e prestazioni negative. Douglas Luiz e Nico Gonzalez, invece, hanno passato più tempo in infermeria che in campo e quando in campo ci sono effettivamente stati non ha propriamente lasciato un ricordo indelebile.Tra le altre discutibili questioni relative all'operato di Giuntoli c'è ovviamente anche lo scottante tema relativo ai prestiti. Su tutti, il focus che non può che concentrarsi sulla gestione di Francisco Conceicao. Il portoghese classe 2002 è arrivato alla Juventus in prestito secco oneroso (10 milioni di euro) ma con una sorta di corsia preferenziale che avrebbe consentito alla Juve la strada spianata per andare a versare i rimanenti 30 milioni della clausola rescissoria. Dopo l'impatto devastante del lusitano a Torino, l'operazione sembrava di fatto una formalità, e invece lo scenario si è improvvisamente capovolto. Il rendimento del portoghese è sceso di livello, sì, ma a cambiare sono state anche le intenzioni della Juve che, in tal senso, non è più convinta di andare fino in fondo. Il rischio grosso, a questo punto, sarebbe quello di aver effettivamente vanificato 10 milioni.E per rimanere in tema di prestiti non si può non pensare a Randal Kolo Muani e Renato Veiga, elementi di livello e spessore ma che come Conceicao sono arrivati a Torino con la formula del prestito secco. Trattenerli non sarà affatto scontato, ma soprattutto non sarà per niente semplice. Il tutto con un Mondiale per Club all'orizzonte che scatta tra poco meno di tre settimane. Il bilancio complessivo, dunque, è intriso di macchie e di un modus operandi che non ha soddisfatto i vertici societari. L'addio, a questo punto, non è che la logica conseguenza di tutto questo.