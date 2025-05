Il futuro di Giuntoli alla Juventus è a rischio? Cosa filtra

Getty Images

La stagione della Juventus non è stata regolare, anzi. I bianconeri fin qui hanno vissuto un'annata movimentata, con un cambio in panchina che - esclusa la situazione di Allegri nel finale dello scorso anno - non accadeva da più di 15 anni. L'arrivo di Tudor, però, non ha risolto definitivamente i problemi: la Juve ha dimostrato alcuni limiti che sono rimasti, e non ha ancora messo in cassaforteProprio per questo, ci saranno tante valutazioni da fare anche a fine stagione. Tra queste, come riporta Calciomercato.com, ci sarà anche quella sul futuro di, al secondo anno come direttore tecnico bianconero.

Elkann potrà effettuare ulteriori riflessioni dopo il big match tra Lazio e Juventus, che sarà decisivo sotto tanti aspetti, e potrà fornire ulteriori risposte anche per il prossimo anno.