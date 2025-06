Giuntoli e la (non) comunicazione: tutto ciò che non ha funzionato

Getty Images

Dopo due stagioni Cristiano Giuntoli lascia la Juventus, e di certo non lo fa navigando in acque tranquille. La nave dell'ormai ex Managing Director Football ha sempre affrontato situazioni poco equilibrate, traballando però troppo spesso: la mano del timoniere, e le crepe si sono sommate fino a diventare insanabili. La Juventus e Giuntoli hanno raggiunto un accordo per la risoluzione,Eppure la separazione con il dirigente toscano non si è consumata all'improvviso, anzi. La storia di una rottura si è costruita in tante tappe, in quella che doveva essere l'annata della svolta rivoluzionaria. Dalla scelta - seguita dal brusco dietrofront - sual mercato con tanti dubbi, tutto unito dal filo rosso di una comunicazione troppo spesso mancante, che ha segnato i diversi momenti di difficoltà.

L'arrivo e l'addio di Thiago Motta

Il mercato e il simbolo Conceiçao

L'epilogo con Tudor

Sulla copertina della separazione tra Giuntoli e la Juventus, ognuno con una macchia diversa nell'esperienza del dirigente. Inevitabilmente Thiago Motta si prende la scena come fallimento maggiore, dalla scelta fortemente voluta al clamoroso esonero dopo. Giuntoli ha sempre difeso l'italo brasiliano, o quantomeno, così ha dimostrato.Le sue parole sono rimbalzate spesso durante i (tanti) momenti negativi dell'allenatore in bianconero: l'emblema della mancata comunicazione è arrivato dopo la gara con la, quando il Managing Director Football confermò la volontà di proseguire, una settimana prima di decidereAnche il mercato è stato sotto la lente d'ingrandimento a più riprese, dimostrandosi uno dei punti più criticati della gestione Giuntoli. Gli uomini che dovevano segnare la nuova Juventus,, hanno invece rappresentato una macchia da circa 150 milioni di euro. Nonostante alcuni spiragli di luce - e nemmeno per tutti e tre - la loro stagione è stata fortemente negativa. Anche a gennaio, la musica non è cambiata:è stato una scintilla, mentreè finito presto al centro delle critiche.A completare un quadro già complicato, c'è stato, venduto per 18 milioni al Bournemouth e acquistato dal Real Madrid a 58. Cifre che hanno risuonato per tutta la stagione come unaE poi c'è, oggetto simbolo della comunicazione, fin troppo fragile, di Cristiano Giuntoli. Il dt bianconero ha confermato la sua presenza diverse volte, spiegando che sarebbe. L'epilogo, poi, è noto: il portoghese ha trovato sempre meno spazio, e la sua scontentezza non è di certo un mistero.Una ciliegina - del tutto lontana dalle solite metafore - su una torta complessivamente amara, è arrivata nei giorni scorsi con Igor Tudor , ed è passata ancora una volta dalle parole dell'ex Napoli. Prima e dopo il match di Venezia, che ha regalato la qualificazione alla prossima Champions, il dirigente conferma che sarà Tudor l'allenatore al Mondiale per Club, con un alone di incertezza su ciò che accadrà dopo.Lo sfogo del tecnico croato, successivamente,: la richiesta di garanzie per il futuro è legittima, specialmente dopo una partita così carica di tensione. Alla fine Tudor rimarrà - e tutt'ora rimane - alla Juventus nei giorni seguenti,





