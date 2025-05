Giuntoli-Juventus, aria d'addio. Come si riorganizza la dirigenza?

Come si riorganizza la Juventus senza Giuntoli?

Cosa farà invece Comolli alla Juventus?

Porte girevoli in casa Juventus. Si riorganizza tutto, partendo dalla dirigenza, dai piani alti, dall'apice. Notizia degli scorsi minuti è quella della sempre più probabile separazione imminente dal Managing Director Football Cristianoche era arrivato a Torino nel luglio 2023 fa ed è legato a Madama fino al 2028 ma la separazione sembra decisamente vicina. Come riorganizzarsi quindi?Sembra ormai sempre più vicino il ritorno di Matteo Tognozzi colui che a Torino ha portato Dean Huijsen, Matias Soulè ma anche Kenan Yildiz solo per citarne alcuni ( ecco chi è ). Dovrebbe ricoprire un ruolo di maggiore responsabilità rispetto a quando ha lasciato Torino. Verranno quasi certamente assegnati maggiori poteri a Giorgio Chiellini, che anche questa mattina si è visto al memoriale per le vittime dell'Heysel, dove non era presente invece Cristiano Giuntoli.Comolli è atteso a Torino la prossima settimana. Firmerà un contratto triennale con il club bianconero, in un ruolo centrale e fortemente operativo. Non si tratterà soltanto di una figura incaricata della supervisione economica o del bilancio societario, ma di un autentico punto di riferimento per la costruzione del nuovo progetto. Ecco quindi che la nuova Juventus prende forma e sembra non esserci più spazio per Cristiano Giuntoli.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui