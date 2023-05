Passano i giorni ma la situazione non si sblocca, e ogni giorno che passa sembra diventare meno scontata di quanto ci si poteva aspettare fino a poco fa.che ha ancora un contratto di un anno con il Napoli ma la testa già alla Juve, che ha scelto l'ex Carpi come nuovo direttore sportivo. L'ostacolo numero uno è, che vuole far pesare quella stagione che ancora li lega insieme e, scrive il Corriere dello Sport, non accetta dimissioni né a maggior ragione possibili buonuscite.Un muro che al momento quindi blocca l'arrivo di Giuntoli a Torinoperché la stagione sta per terminare ed è già tempo di preparare il nuovo corso. Il ds del Napoli oggi è tornato in città in vista della sfida contro l'Inter e aspetta un segnale da De Laurentiis per incontrarsi e provare a sbloccare la situazione.