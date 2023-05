"Aurelio De Laurentiis, con i piedi ben piantati a terra, si tiene stretto Cristiano Giuntoli, mentre a Torino si sfregano le mani prima di dare lo strattone decisivo e arrivare all’annuncio tanto atteso", scrive la Gazzetta dello Sport sulla situazione del direttore sportivo toscano, scelto da John Elkann come l'uomo a cui affidarsi per riaprire un ciclo. La strategia del presidente del Napoli è chiara. Giuntoli ha ancora un altro anno di contratto, così come Spalletti anche se le situazioni sono ben diverse.Il rapporto tra De Laurentiis e l'allenatore infatti, riporta il quotidiano, si è deteriorato come dimostra il botta e risposta tra i due mentre Giuntoli e il presidente non hanno mai esposto in pubblico le loro idee.perché il numero uno del Napoli vuole prima capire anche quale sarà il futuro di Spalletti, per evitare anche che possa viaggiare insieme al ds verso Torino. L'ex Carpi intanto non perde la pazienza e non si sbilancia, aspettando il momento giusto per non cadere "nel fuoco amico"