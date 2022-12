Un nuovo CdA, una nuova dirigenza. La Juve sta rivoluzionando ogni reparto e tra i nomi per il nuovo ds c'è anche Cristiano, ora al Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, però, ci sarà molto di cui discutere: "La verità è che il Ds azzurro non ha alcuna intenzione di lasciare Napoli e anzi con l’Ad Chiavelli sta già pensando anche al rinnovo contrattuale. La società bianconera muoverà i primi passi a stretto giro, ma non troverà terreno fertile. Il futuro del dirigente, tranne colpi di scena, sarà ancora tutto partenopeo. Soprattutto dopo l'eccezionale lavoro svolto soprattutto nell'ultima estate".