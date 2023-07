Francesco, colui che ha guidato l'area sportiva della Juventus nel periodo di tempesta non ha mai avuto dubbi: Cristianoè l'uomo giusto per guidare la Juventus del futuro. L'ha voluto a tutti i costi, prendendosi anche qualche insulto, letteralmente, tra le mura della Continassa. Come riferisce il Corriere della Sera. Più i giorni scorrevano e più filtrava pessimismo sula liberazione di Giuntoli, ma Calvo non si è mai dato per vinto.I giorni passavano ma era lo stesso Cristiano a tranquillizzare Calvo dicendogli:ed è stato cosi. Pochi minuti dopo le 20 del 30 giugno Giuntoli si libera dal Napoli con una stagione di anticipo rispetto alla regolare scadenza del suo contratto. In certi casi è meglio scommettere che rischiare l'assuefazione, questa sembra essere la strategia di Calvo e Giuntoli è il primo tassello.