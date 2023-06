Tra Giuntoli, la Juventus e il Napoli, ecco Piotr Zielinski. Il centrocampista, secondo quanto riportato da Sky Sport, è stato proposto da Aurelio De Laurentiis nell’ambito dei colloqui per rilasciare il diesse, indirizzato verso la firma con la squadra bianconera. Già nei prossimi giorni.



LA RISPOSTA - Per Sky, la Juve non avrebbe aperto alla proposta: troppa affluenza nel reparto di mezzo, dove resta da capire il futuro dei giovani e si è appena delineato quello di Rabiot. Per ora niente, calma piatta e offerta rispedita al mittente.