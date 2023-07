sarà il nuovo capo dell'area sportiva della Juventus. Non che avanzasse ancora qualche dubbio, però è giusto partire dal ruolo, che poi spiega anche l'attesa: non unsportivo, ma il responsabile diretto (con Allegri) della gestione di tutta la parte calcistica della Juventus. Di fatto, l'ex diesse del Napoli prenderà il posto dell'uomo che tanto l'aveva voluto al suo fianco - anche scontrandosi con l'allenatore -, ossiaSarà una giornata emozionante, dopo un'attesa sicuramente estenuante.è atteso allaper firmare il contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi cinque anni: sarà la prima pietra di una missione parecchio ampia, con un obiettivo alla base che è tornare alla vittoria. Ma cos'accadrà, oltre alla firma? Sicuramente ci saranno le prime visite: in sede, alla struttura del JTC, magari qualche angolo di città inesplorato.Con l'allenatore, Giuntoli si ritroverà verosimilmente il giorno 10 luglio, alla ripresa delle attività. Naturalmente, lontani da occhi indiscreti, telefoni e sensazioni continuano a vibrare...