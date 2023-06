Una settimana decisiva in casa. Il braccio di ferro con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ormai volge al termine. Come riferisce calciomercato.com, l'ex direttore sportivo del Carpi rinuncia non solo all'ultimo anno di contratto col club partenopeo (fino a giugno 2024), ma anche ai bonus premio e a qualche mese arretrato di questa stagione che doveva ancora percepire.FINALMENTE ALLA JUVE - Con questi "sacrifici", Giuntoli riuscirà ad ottenere il via libera per lasciare Napoli con un anno di anticipo e approdare finalmente alla Juve, che ormai lo aspetta da tempo e con cui ha già un accordo totale sul contratto. A Torino, il dirigente sarà affiancato da Giovanni Manna, promosso come ds e che si sta occupando in prima persona del mercato bianconero.