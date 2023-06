In casac'è stata una prima apertura al passaggio di Cristianoalla. La mossa che può essere decisiva è arrivata direttamente dal direttore sportivo, pronto a rinunciare all'ultimo anno di contratto più bonus per liberarsi subito e trasferirsi a Torino. Il Napoli non si opporrà, a patto di non dover dare nessuna buonuscita al dirigente. Fino al momento dell'addio Giuntoli sarà un separato in casa: la scelta di Rudi Garcia è stata tutta di De Laurentiis, il ds ne è venuto a conoscenza solo a cose fatte; e non c'è stato nessun confronto su come muoversi sul mercato. Lo riporta Calciomercato.com.