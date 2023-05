Si prolunga l'attesa per capire quale sarà il futuro diper ripartire e ricostruire un progetto vincente. Tra le due parti però, c'è il Napoli e soprattutto Aurelio De Laurentiis. Il direttore sportivo e il presidente sono ormai (quasi) irreparabilmente lontani, scrive il Corriere dello Sport. L'unico legame è quel contratto fino al 2024, firmato nel 2019. Per congedarsi,i che andrebbero accettate da De Laurentiis.I MOTIVI DEL 'NO' - Come detto, la Juve aspetta la mossa di De Laurentiis, che però al momento non ha fretta di liberare Giuntoli. Il dirigente è stata una scommessa vinta dal numero uno del Napoli. Vederlo andarsene a una diretta concorrente, nonché rivale numero uno, scrive il quotidiano, sarebbe un affronto per il presidente.Dall'altra parte, Giuntoli si affida al fattore "riconoscenza", visti i tanti anni trascorsi nel capoluogo campano. D'altronde, dopo mesi complicati nel 2021, il rapporto tra i due era tornato ottimo e parte del merito per lo scudetto vinto è ovviamente del ds. In più, il Napoli si sta già muovendo per sostituire Giuntoli. Da Pietro Accardi, attualmente all'Empoli a Ciro Polito, cresciuto in famiglia, nel Bari. Magari, quest'attesa è dovuta anche a questo.