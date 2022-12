La rivoluzione che è in atto nella Juventus non ha riguardato fino ad ora. Per l'attuale ds bianconero però, questi potrebbero essere gli ultimi mesi a Torino.come responsabile del mercato. Sulla lista ci sono diversi dirigenti, come Berta, Massara e Tare ma il nome che piace di più, come riporta calciomercato.com è CUn profilo non certo nuovo, visto che già un anno e mezzo fa, qGli ultimi mesi, con il super colpo di Kvaratskhelia, acquistato per soli 10 milioni ma anche gli arrivi di Kim, Raspadori e Simeone, hanno confermato e aumentato la fiducia della società bianconera verso Giuntoli.E anche in quel caso, Giuntoli ha messo a referto grandi scoperte come Kevin Lasagna, acquistato per soli 11mila euro. Il contratto attuale lo lega al Napoli fino al 2024 ma adesso è in cima alla lista della Juve, il futuro è da scrivere.