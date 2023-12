Cristiano, dal Gran Galà del Calcio, parla così a Sky Sport."Juve-Napoli? Molto emozionante rivedere tutto, il mio presente e futuro è la Juventus e sono felice di essere qui. La partita? Anti-Inter l'ha detto Marotta, un maestro. Negli ultimi anni sono andati come non desideravano, cercano di dividere la responsabilità, ma siamo consci delle nostre possibilità e puntiamo al quarto posto, ma non evitiamo di far sognare i calciatori".- "E' passato troppo poco tempo, non fa testo, serve aspettare. Siamo contenti del lavoro di tutti, bel gruppo, ma la strada è molto lunga".- "Stiamo parlando un po' con tutti, vogliamo continuare con questo gruppo che sta dando soddisfazioni. Nessuno in particolare, ma siamo fiduciosi che si possa continuare"."Strategia? Vogliamo continuare con il nostro progetto sostenibile e competitivo. Le occasioni arriveranno più avanti, pensiamo ai nostri calciatori, c'è chi ha giocato meno come Nicolussi e Iling. Ci daranno una mano".' - "Soulé è molto bravo, siamo contenti, sta facendo bene. Vuol dire che il programma sta dando frutti, siamo contenti di questo. Il futuro non lo so, speriamo possa giocare sulla Juventus"- "Molta stima, affetto, trascorsi due anni gomito a gomito. Cavalcata incredibile, lo ringrazio".