: da Manna a Tognozzi fino ovviamente a Calvo e Scanavino, oltre a Cherubini, inibito ma sempre all'interno della Juve. Una mappa mentale l'ex Napoli se l'è fatta ma adesso dovrà confrontarla con la realtà. Da mercoledì ogni giorno è buono per la sua ufficialità. I legali sono a lavoro per definire gli ultimi dettagli sul contratto che lo legherà alla Juve per 5 anni. Il suo sbarco alla Continassa avrà un significato particolare perchépiù ancora di quanto lo saranno le stanze del calciomercato.Come racconta Tuttosport, particolare attenzione da parte di Giuntoli sarà alla gestione logistica e alle strutture in cui lavora la prima squadra. Perché è soprattutto lì che vorrà iniziare a incidere fin da subito peon si potrà muovere come un "solo uomo al comando" ma dovrà integrarsi con il resto della dirigenza e dello staff. In questo senso, è già prevista una riunione con il management per la prossima settimana.Dall’ufficio che fu di Giuseppe Marotta, con vista sul cortile della Continassa e sui campi di allenamento, si legge sul quotidianrispetto a quelli ricoperti dall'attuale ad dell'Inter. "C’è una struttura che funziona già, che ha dato vita e sviluppato il progetto Next Gen e nella quale tu dovrai integrarti per farla crescere e per fornire quel valore aggiunto necessario al salto di qualità", questo il messaggio arrivato da parte della Juve.