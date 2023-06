Ancora in stand by la situazione di Cristiano Giuntoli, sempre legato al Napoli fino al 2024. La speranza della Juve è che la situazione possa sbloccarsi entro il 30 giugno in modo tale che il ds venga messo sotto contratto e sia al 100 per cento operativo anche sul mercato. Come riferisce Tuttosport però, la Juve ha messo in preventivo che questo non avvenga, ciò che interessa primariamente ai nuovi dirigenti è che Giuntoli diventi operativo soprattutto nella gestione quotidiana della prima squadra e nell'appoggio al lavoro di Massimiliano Allegri.