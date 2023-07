La strategia di mercato adottata da Cristianoal Napoli spaventa i tifosi della Juventus. Cessioni eccellenti per reinvestire sul mercato. Si pensi a Lorenzoo Kalidou, cessioni di un certo peso per il club campano. Come riferisce oggi La Gazzetta dello Sport potrebbe adottare lo stesso metodo anche a Torino. Ecco perché dopo un avvio in cui la priorità solo le cessioni di Denis, Westonednon è da escludere qualche cessione eccellente.- Da sistemare sul mercato ci sarebbe anche Alex Sandro, ma poi si potrebbe incappare in qualche addio doloroso. Sulla tutti Dusane Federico, ma non sarebbe da escludere nemmeno quello di Gleisonche ha estimatrici in Inghilterra. Attenzione però anche a Paul. Vendere per comprare ma soprattutto investire su giovani talenti per avere stipendi sostenibili. Questa è la nuova strategia di Giuntoli.