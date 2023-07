Nella conferenza stampa odierna, Cristiano Giuntoli ha fatto il punto sul mercato.'Siamo convinti di avere una squadra competitiva e un parco attaccanti molto competitivo. Non dico niente, abbiamo appena iniziato il mercato, io e Giovanni siamo alla prima presa di informazione su tutto. Il mercato in entrata è finito, dobbiamo razionalizzare la rosa, non sappiamo quante competizioni andremo a fare. Lavoriamo sulle uscite come sapete. Non stiamo pensando ad altro'.