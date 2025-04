Giuntoli, hai visto Leoni? Il difensore del Parma è fortissimo, la Juve valuta: 'Ma continuo a fare le cose di sempre'

Getty Images



La partita di Leoni

Allo stadio Ennio Tardini è andato in scena un confronto ad alta intensità tra Parma e Juventus, ma a prendersi la scena non è stato un veterano, bensì un ragazzo del 2006:. Il difensore gialloblù ha messo in campo una prestazione da applausi, valutata con un meritato 7.5 in pagella, confermando tutto il talento che in tanti — Juventus compresa — hanno già imparato a conoscere.La serata non era delle più semplici: di fronte c'era la Juventus, una delle formazioni più forti e organizzate del campionato, ma Giovanni Leoni ha risposto presente con la personalità di un veterano. Attento, pulito, lucido in impostazione e feroce nei duelli, il classe 2006 ha sbarrato la strada a ogni offensiva bianconera, mettendo la museruola anche a un attaccante navigato come Dusan Vlahovic.



Le parole dopo il match: "Orgoglioso della squadra"

Il Parma ha sofferto, ha stretto i denti, ma ha trovato in Leoni una garanzia costante. Scivolate tempestive, anticipo pulito, mai una sbavatura. In tribuna c'era Cristiano Giuntoli a osservare e prendere appunti, e difficilmente avrà potuto ignorare la prestazione di questo talento già pronto per il salto di qualità.Ai microfoni di DAZN, Leoni si è presentato con la stessa semplicità e concretezza che mostra in campo: "Ho fatto solo quello che so fare. Abbiamo preparato la partita per più di una settimana, ma sono orgogliosissimo per la squadra. Io continuo sempre a fare quello che ho sempre fatto. Adesso dobbiamo pensare solo a salvarci. A chi dedico questa partita? Ai miei genitori e alla mia ragazza."Parole semplici, ma che raccontano molto della maturità e della consapevolezza con cui Leoni sta affrontando una stagione da protagonista assoluto. A soli 18 anni (ne compirà 19 il prossimo dicembre), è già titolare fisso in Serie A, un traguardo che pochissimi riescono a raggiungere così presto, soprattutto in un ruolo delicato come quello del difensore centrale.